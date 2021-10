Calcio: in serie C il Potenza esonera l’allenatore Gallo

Condividi l'articolo









(ANSA) – POTENZA, 21 OTT – Il giorno dopo la sconfitta per

2-0 in casa della Paganese, il Potenza (serie C, girone C) ha

esonerato l’allenatore Fabio Gallo. Dopo dieci giornate, con 7

punti, la formazione rossoblù è al penultimo posto del

raggruppamento meridionale, seguita solo dalla Fidelis Andria, a

quota 6.

Gallo era arrivato a Potenza nello scorso mese di febbraio,

quando i lucani erano in piena zona play out del girone C e

riuscendo poi a conquistare la salvezza diretta. Nelle prossime

ore la società del presidente Salvatore Caiata (deputato di

Fratelli d’Italia) comunicherà il nome del nuovo allenatore che

dovrebbe quindi esordire domenica prossima, nella gara casalinga

contro il Latina.

“Prendo questa decisione – ha detto Caiata – con profondo

dispiacere soprattutto per la stima e l’amicizia che mi lega al

mister. In questo momento dobbiamo provare in ogni modo a

rialzarci e a raggiungere un obiettivo non impossibile. A mister

Gallo va il mio profondo ringraziamento per quanto fatto in

questi mesi a Potenza e l’augurio sincero e convinto di un

futuro ricco di nuovi successi professionali”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte