Calcio: insulti razzisti a Zaha, arrestato tifoso dodicenne

(ANSA) – LONDRA, 12 LUG – La polizia delle West Midlands ha

arrestato un ragazzino di soli 12 anni perché “ogni atto di

razzismo non verrà tollerato”. Il dodicenne, tifoso dell’Aston

Villa, aveva inviato queste frasi sul profilo Instagram di

Wilfried Zaha, attaccante di colore del Crystal Palace che,

proprio oggi, ha giocato contro i ‘Villans’. “Stro… nero,

faresti meglio a non segnare domani (oggi, n.d.r.), oppure verrò

a casa tua vestito da fantasma”, con tanto di immagini razziste

e di cappucci bianchi del Ku Klux Klan. Il calciatore aveva

denunciato l’accaduto e le forze dell’ordine si erano allertate,

individuando l’autore del post, “un tifoso del Villa, di

Solihull” che poi è stato individuato nel giovanissimo che ora è

in arresto, “grazie a tutti coloro che hanno collaborato”,

specificano le forze dell’ordine in una nota. L’Aston Villa ha

già fatto sapere che lo squalificherà a vita dai propri impianti

e quindi non verrà mai ammesso alle partite. Quella di oggi il

Villa l’ha vinta per 2-0.

“E’ davvero triste che il giorno della partita un calciatore

si svegli e legga certe frasi – ha commentato Roy Hodgson.

manager del Crystal Palace -. Si tratta di un vero e proprio

abuso, e un atto di codardia. Ed è anche qualcosa di fronte a

cui non bisogna stare zitti, ed è un’ottima cosa che noi,

l’Aston Villa e la polizia abbiano fatto di tutto per

individuare il responsabile, questo deprecabile individuo per il

quale non ci sono scuse e che ora dovrà pagare per ciò che ha

fatto”. Quanto a Zaha, prima dellì’inizio del match di olggi,

si è inginocchiato ‘alla Kaepernick’ in segno di solidarietà per

la campagna ‘BlackLivesMatter’. (ANSA).



—

