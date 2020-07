Calcio: Inter, affaticamento muscolare per Moses

(ANSA) – MILANO, 03 LUG – Affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra per Victor Moses. È questo l’esito delle valutazioni cliniche e strumentali svolte questa mattina dall’esterno nigeriano dell’Inter, come spiega la società nerazzurra in un comunicato. Moses, che quindi dovrebbe saltare la gara di domenica contro il Bologna, aveva chiesto il cambio nel secondo tempo della sfida di mercoledì contro il Brescia, venendo sostituito al 22′ della ripresa da Candreva.

