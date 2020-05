Calcio: Inter, Bayern e Real insieme per ospedali europei

(ANSA) – MILANO, 19 MAG – Inter, Real Madrid e Bayern Monaco insieme per le strutture sanitarie che lottano contro il Covid-19. Nasce la ”European Solidarity Cup – Football for Heroes” nel 2021, con l’obiettivo ”di lanciare insieme un messaggio di solidarietà e di sottolineare l’importanza della coesione tra i paesi europei, inviando un aiuto concreto alle strutture mediche e ospedaliere”, si legge nella nota del club nerazzurro. Un torneo all’italiana che prenderà il via quando saranno chiari i calendari di ciascuna squadra e i tifosi potranno tornare allo stadio. ”La pandemia ha colpito con grande forza le popolazioni di tutto il mondo. Il grande impegno del personale sanitario – commenta il presidente dell’Inter Steven Zhang – è stato essenziale per permetterci ora di tornare a guardare al futuro. Con questa iniziativa vogliamo ringraziarli e celebrare il loro lavoro e allo stesso tempo lanciare un messaggio di unità e solidarietà tra le nazioni”. I proventi di tutte le partite saranno devoluti a strutture sanitarie. A Milano si giocherà Inter-Bayern Monaco, a Madrid i nerazzurri sfideranno il Real, mentre a Monaco sarà la volta del Bayern contro gli spagnoli.(ANSA).



