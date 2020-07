Calcio: Inter; Conte, nulla da rimproverare ai ragazzi

(ANSA) – ROMA, 10 LUG – “Per impegno, voglia e determinazione

nulla da rimproverare ai miei ragazzi. Abbiamo giocato contro

una squadra che ha nei ritmi alti la sua arma migliore. L’inter

ha risposto, ma c’è il rammarico di aver preso gol 5′ dalla

fine, su un fallo laterale. Avremmo meritato di vincere”.

Antonio Conte, a Sky Sport, così ha commentato il 2-2 dell’Inter

in casa del Verona.

“Penso che stiamo facendo un lavoro importante e penso che si

veda, purtroppo abbiamo perso per strada dei punti stupidamente

– ha aggiunto il tecnico – Dobbiamo essere più bravi a gestire

certe situazioni. A volte andiamo in affanno in maniera troppo

semplice, eppure il verona nel secondo tempo ha fatto un solo

tiro in porta, quello del pareggio”.

Lukaku è uscito con del ghiaccio su una coscia. “Speriamo che

non sia nulla di grave – ha detto l’allenatore – ha avuto un

problema all’adduttore”. (ANSA).



