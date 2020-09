(ANSA) – MILANO, 14 SET – Anche Antonio Conte è on line: da

oggi è attivo l’account ufficiale del tecnico dell’Inter su

Instagram. Prima foto un suo ritratto in maglia nerazzurra, un

accenno di sorriso, sullo sfondo i campi di allenamento di

Appiano Gentile. Un messaggio semplice: ” Da oggi lancio il mio

account ufficiale, ciao!”. In poco meno di quaranta minuti,

Conte ha già totalizzato quasi quattromila commenti. (ANSA).



—

