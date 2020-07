Calcio: Inter-Torino; panchina per Eriksen e Skriniar

(ANSA) – MILANO, 13 LUG – Nuova panchina per Eriksen. Conte

ha scelto Borja Valero come trequartista nell’Inter che questa

sera affronta il Torino, e così il danese comincia fra le

riserve la terza delle ultime quattro partite, la seconda di

fila. E’ invece la seconda panchina in campionato per Skriniar,

mentre è indisponibile Lukaku, alle prese con un fastidio

muscolare e tenuto a riposo in vista della prossima partita,

contro la Spal. Sanchez e Lautaro sono le due punte nella

formazione dell’Inter, mentre l’attacco del Torino è composto da

Verdi e Belotti. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte