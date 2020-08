Calcio: Inter-United, accordo per Sanchez a un passo

(ANSA) – MILANO, 03 AGO – L’Inter è vicina a trovare

l’accordo con il Manchester United per Alexis Sanchez.

L’attaccante è stato inserito nella lista Uefa del club

nerazzurro, è a disposizione per la sfida di mercoledì con il

Getafe, e nelle prossime ore sono attese novità ufficiali sul

suo futuro. L’Inter sta da tempo lavorando con lo United per

trovare un’intesa per il trasferimento a titolo definitivo del

cileno e secondo gli ultimi aggiornamenti Sanchez potrebbe

essere ceduto a zero con lo United che si accontenterebbe di

liberarsi dell’ingaggio. (ANSA).



—

