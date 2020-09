(ANSA) – MILANO, 20 SET – Arturo Vidal è in arrivo: dopo aver

chiuso ieri la trattativa per diventare un giocatore dell’Inter,

il centrocampista cileno arriva questa sera a Milano, domani

sosterrà le visite, poi la firma e l’annuncio ufficiale. Per

Vidal un biennale di 6 milioni di euro e il ritorno ad allenarsi

con Antonio Conte dopo gli anni alla Juventus dal 2011 al 2014.

(ANSA).



