Calcio: Inzaghi, bene vetta ma essere primi ora conta poco

(ANSA) – MILANO, 12 DIC – “Avevamo un ritardo in classifica e

siamo stati bravi a ricucirlo e a fare una striscia importante,

ma essere primi ora non conta nulla. La vetta è importante,

stiamo facendo bene ma dobbiamo continuare così, il campionato è

pieno di insidie”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Simone

Inzaghi, intervistato da Dazn dopo la vittoria con il Cagliari.

“I ragazzi sono stati bravissimi. Avevo chiesto attenzione, era

una partita particolare anche per i risultati del weekend dove

squadre importanti hanno fatto fatica – ha aggiunto. Dovevamo

essere bravi a interpretarla e i ragazzi sono stati bravissimi

sin dall’avvio. Dopo l’1-0 del primo tempo ho fatto loro i

complimenti e ho detto loro di sistemare la partita. Lautaro

resta rigorista? Sì, poi ci sono Calhanoglu e Perisic. Stasera è

andata male, ma io lo so bene essendo stato attaccante che chi

non tira i rigori non sbaglia mai”, ha concluso. (ANSA).



