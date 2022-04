Calcio: Inzaghi, con Juve gara ideale per dare segnale

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 02 APR – “Sarà una partita molto importante

e penso che non poteva esserci partita migliore per dare un

segnale forte all’ambiente e a noi stessi”. Lo ha detto il

tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, nella conferenza stampa alla

vigilia della sfida contro la Juventus.

“Sappiamo che domani giocheremo in trasferta, però abbiamo il

dovere di fare una partita da vera Inter – ha aggiunto -. Io mi

aspetto il risultato, le prestazioni non sono mai mancate.

Domani abbiamo voglia di fare risultato, saranno 9 finali a

cominciare da domani che sarà la gara più impegnativa per noi.

La Juve la conosciamo bene, normale che a gennaio con Vlahovic e

Zakaria hanno fatto investimenti importanti”. (ANSA).



—

