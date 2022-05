Calcio: Italia U.17; domani in Israele per l’Europeo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 MAG – Comincia l’avventura europea per la

nazionale italiana under 17 che, dopo tre giorni di raduno

trascorsi al Centro di preparazione olimpica dell’Acquacetosa,

domani partirà dall’aeroporto di Fiumicino per raggiungere Tel

Aviv. In Israele i 20 azzurri convocati dal tecnico Bernardo

Corradi prenderanno parte all’Europeo di categoria che scatterà

il 16 maggio per terminare l’1 giugno, giorno della finale.

L’Italia è nel Gruppo A con Germania, Lussemburgo e la nazionale

di casa, ed esordirà contro i tedeschi proprio lunedì 16, per

affrontare poi Israele il 19 e il Lussemburgo il 22. Si

qualificano ai quarti di finale le prime due di ogni girone.

“Le aspettative sono alte e sono provocate dal percorso fatto

finora nei turni di qualificazione – dice Corradi -. Dare

seguito a queste premesse, è una responsabilità in più ma quel

che dico ai ragazzi, e questo è un insegnamento che li

accompagnerà in tutta la loro carriera di calciatori, è di dare

continuità alle prestazioni, di mantenere sempre alta la

concentrazione e continuare a divertirsi giocando. Questa

esperienza internazionale li ha maturati. Cominceremo

affrontando la Germania, quindi partiamo col botto, e partire

bene nelle manifestazioni di questo livello significa essere a

metà dell’opera. Iniziamo con una delle squadre più accreditate

per la vittoria finale ma, sono sicuro, noi non saremo da meno”.

Questi i convocati del ct dell’Under 17: – portieri: Francesco Borriello (Parma), Federico Magro

(Lazio); – difensori: Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema),

Giovanni D’Aprile (Torino), Saverio Domanico (Juventus), Mattia

Malaspina (Milan), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Filippo

Saiani (Spal), Nicolò Serra (Torino); – centrocampisti: Kevin Bruno (Sassuolo), Aaron

Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani

(Genoa), Vincenzo Onofrietti (Borussia Dortmund), Fabio

Parravicini (Spal), Daniele Quieto (Inter); – attaccanti: Alessandro Bolzan (Roma), Marco Delle Monache

(Pescara), Alessio Vacca (Juventus), Francesco Pio Esposito

(Inter). (ANSA).



