Calcio: Italiano, bravi a riprendere partita, ho avuto paura

(ANSA) – ROMA, 23 GEN – “Abbiamo portato a casa un risultato

positivo in una difficile situazione. Lontano dal Franchi forse

possiamo migliorare qualcosa”. È la lettura della gara da parte

del tecnoco della Fiorentina, Vincenzo Italiano: “Abbiamo avuto

un approccio fantastico – ha detto – perché abbiamo subito avuto

occasione dopo 10 secondi e rigore. Potevamo osare di più però,

abbiamo i mezzi per farlo”. Il Cagliari? “In crescita – ha detto

– ho avuto il timore di non riprendere di più la partita”. La

sostituzione di Sottil? “Temevo l’arrembaggio, ho voluto dare

più fisicità dietro con Nastasic”. (ANSA).



—

