Calcio: Italiano lo sostituisce, Vlahovic protesta

(ANSA) – FIRENZE, 19 DIC – Dusan Vlahovic è rimasto stupito

quando Vincenzo Italiano, all’88’ di Fiorentina-Sassuolo col

risultato sul 2-2, lo ha chiamato in panchina per sostituirlo

con Igor. L’attaccante serbo, autore del gol che ha permesso ai

viola di accorciare il doppio vantaggio del Sassuolo, voleva

restare in campo per continuare a dare una mano alla sua squadra

in dieci dopo l’espulsione al 23′ di capitan Biraghi dopo il

pareggio agguantato da Torreira. Ma il tecnico viola ha scelto

di difendere il pari raggiunto in rimonta inserendo un altro

difensore e ha provato a spiegarsi con Vlahovic abbracciandolo e

cercando di calmarlo. Il centravanti viola comunque può

consolarsi con il gol numero 16 in campionato e il numero 33 in

A in questo 2021, eguagliato il record di Cristiano Ronaldo

centrato nel 2020. (ANSA).



