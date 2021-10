Calcio: Italiano, per me il bicchiere è comunque mezzo pieno

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 27 OTT – “E’ una di quelle partite nelle quali

tutto può accadere ma non perderla perché c’era grande

equilibrio in campo. Volevamo prendere qualche punto, non ci

siamo riusciti”. Vincenzo Italiano guarda alla prestazione della

Fiorentina in casa della Lazio e pensa positivo, anche dopo una

sconfitta di misura. “Alle occasioni siamo andati vicino – ha

detto il tecnico a Sky – manovrando bene. Qui quasi tutti hanno

subito la Lazio, noi invece siamo riusciti a non farli

ragionare. Ma per ora dobbiamo accontentarci di questo, grandi

prestazioni, lavorando prevalentemente nella metà campo

avversaria, ma che non portano punti. Anche con la Roma avevamo

fatto una prestazione straordinaria senza raccogliere nulla, ma

per me il bicchiere è comunque mezzo pieno”. (ANSA).



