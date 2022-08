Calcio: Italiano, ripartiamo da zero per migliorare ancora

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 13 AGO – “L’anno scorso siamo andati oltre

le aspettative ma ogni volta bisogna resettare e ripartire come

se fosse la prima di un’avventura importante. L’obiettivo è

intanto consolidarci e riconfermarci, puntando a crescere e

migliorare ancora”. Lo ha detto Vincenzo Italiano alla vigilia

della gara con la Cremonese che inaugurerà il campionato della

Fiorentina.

“I ragazzi hanno parlato anche di piazzamento Champions?

Finora non abbiamo mai fissato traguardi – ha risposto il

tecnico viola – Se poi ciascun giocatore insegue dei sogni e non

si pone limiti, e questo vale anche per me, non può che essere

un bene per tutta la squadra. Sarebbe sbagliato però parlare di

Champions”.

Per domani recuperano Gonzalez e Duncan ma è indisponibile

Igor per un risentimento muscolare: “Considerando che giovedì

avremo il playoff di Conference League bisogna evitare rischi”

ha dichiarato Italiano. (ANSA).



