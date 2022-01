Calcio: Italiano, visto bella reazione sulla scia di Napoli

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 GEN – “Credo che quando vieni fuori da una

partita come quella di Torino la preoccupazione è vedere subito

la reazione. C’è stata a Napoli ed ero convinto che quella

spinta ci avrebbe fatto giocare con la mente sgombra e così è

stato”. Vincenzo Italiano a Sky Sport così ha commentato il

successo per 6-0 sul Genoa.

“Le vittorie ti fanno lavorare in modo diverso e l’intensità

degli allenamenti l’abbiamo riportata in campo. Mi auguro che la

squadra abbia capito che se si approccia male si perde contro

tutti – ha aggiunto il tecnico della Fiorentina – Vlahovic? Non

sono andato a rimproverarlo (per il rigore sbagliato con un

maldestro ‘cucchiaio’, ndr). Gli ho detto che doveva rimediare

all’errore ed è stato bravo. Può capitare di sbagliare, Sirigu è

stato sveglio a rimettersi in piedi e bloccare la palla. Stiamo

parlando di un ragazzo di 22 anni. Questo lo farà crescere,

quindi tutto a posto”. Italiano ha poi glissato sulle voci di

mercato che continuano a dare il 9 viola in partenza: “Lui è

tranquillo a fare la doccia, è sano ed integro”. Quanto agli

arrivi di gennaio “abbiamo fatto due innesti importanti e di

qualità. Ribadisco quello che ha detto il ds: chi ha meno

minutaggio e vorrebbe avere più spazio potrebbe uscire. Per il

momento è questa la risposta che devo dare”. (ANSA).



