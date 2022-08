Calcio: Italiano,in Europa vogliamo vivere notti speciali

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 17 AGO – “Abbiamo lottato e faticato tanto

l’anno scorso per arrivare fin qui, è una competizione quindi a

cui teniamo moltissimo e non solo perché è stata una squadra

italiana, la Roma, ad alzare al cielo questo trofeo: vogliamo

vivere e regalare notti speciali a noi stessi e a questa città”.

Così’ Vincenzo Italiano alla vigilia del play-off d’andata di

Conference League con gli olandesi del Twente in programma

domani alle 21 al Franchi (diretta in chiaro su Tv8).

Per il tecnico viola sarà il debutto assoluto nelle

competizioni internazionali. “Ci aspetta una gara difficile

contro un’avversaria, pronta, solida, temibile per questo – ha

aggiunto Italiano – dovremo tutti dare e fare qualcosa in più

del solito. E faccio appello ai nostri tifosi perché ci stiano

accanto come sempre”. Nella lista-Uefa sono stati esclusi

Benassi e Kokorin confermato invece Kouamé protagonista di una

buona prova domenica scorsa contro la Cremonese. (ANSA).



