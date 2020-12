Calcio: Jimenez convalescente, spero di tornare presto

(ANSA) – LONDRA, DEC 1 – “Grazie per i vostri messaggi di

sostegno, rimango sotto osservazione e spero di tornare presto

in campo”. Raul Jimenez, attaccante del Wolverhampton dal suo

letto d’ospedale così ha twittato. Il giocatore messicano è in

convalescenza dopo l’intervento al cranio per riparare la

frattura subita nella partita di Premier League contro

l’Arsenal, domenica scorsa, all’Emirates Stadium.

Jimenez è rimasto a terra per dieci minuti in campo, dopo una

violenta collisione alla testa durante un duello aereo con il

difensore dell’Arsenal David Luiz, prima di essere sostituito e

poi portato in ospedale. Nel frattempo, David Luiz ha continuato

a giocare fino alla fine del primo tempo, nonostante il sangue

che usciva dalla benda.

L’episodio ha portato diversi personaggi del calcio, tra i

quali Jurgen Klopp, Pep Guardiola e Alan Shearer, a chiedere

modifiche da apportare al regolamento quando un giocatore

subisce una commozione cerebrale da shock, come avviene nel

rugby. (ANSA).



—

