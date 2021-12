Calcio: Juric ‘gran segnale, voglio sempre questo fuoco’

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 12 DIC – “Abbiamo fatto una grande partita

dall’inizio alla fine: abbiamo dato un segnale importante,

voglio che i miei ragazzi abbiano sempre questo fuoco dentro”.

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, è molto soddisfatto dopo il

successo per 2-1 contro il Bologna. “Ora serve continuità, la

prestazione è stata superiore rispetto alle altre – aggiunge

l’allenatore in conferenza stampa – e avremmo potuto segnare

molti più gol: speriamo di averne tenuto qualcuno per le

prossime gare”.

Bremer è uscito per un problema fisico: “Aveva un problema al

polpaccio, speriamo di averlo fermato in tempo e incrociamo le

dita che non sia nulla di grave”, dice Juric sul centrale

brasiliano. L’episodio del rigore, però, non lo ha convinto: “In

quell’azione abbiamo commesso un errore, ma non mi sembrava

proprio fallo”, il commento sul contatto Sansone-Vanja.

Sul fronte Bologna, invece, c’è enorme delusione: “Non

abbiamo proprio giocato, abbiamo sbagliato l’atteggiamento – le

spiegazioni di Sinisa Mihajlovic dalla sala stampa dell’Olimpico

Grande Torino – ed è stata la peggior prestazione insieme a

quella di Empoli”. In settimana, però, non aveva avuto questi

sentori: “Ci siamo allenati benissimo, ma oggi non abbiamo messo

in campo nulla di ciò che avevamo preparato – dice l’ex tecnico

del Toro – e non siamo mai riusciti a saltare l’uomo. Ci siamo

difesi male e abbiamo attaccato peggio, i granata hanno vinto

con merito”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte