Calcio: Juve; Danilo, spero di tornare presto

(ANSA) – TORINO, 21 NOV – Per un giocatore che recupera,

Paulo Dybala, la Juventus ne rischia di perdere un altro. E’ il

brasiliano Danilo, infortunatosi nella partita vinta ieri contro

la Lazio e uscito di campo dopo solo un quarto d’ora.

Ad aggiornare sulle sue condizioni è lo stesso giocatore con

un post su Instagram: “Complimenti per la vittoria, tre punti

fondamentali! Grazie per tutti i messaggi di supporto che sto

ricevendo da ieri – scrive il difensore – Domani farò tutti gli

esami e ne sapremo di più! Spero di poter tornare presto”. Si

teme uno stiramento all’adduttore, che costringerebbe il

brasiliano a fermarsi non solo per la trasferta di Champions di

martedì contro il Chelsea. (ANSA).



