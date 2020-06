Calcio: Juve; Demiral “presto ritorno, CR7 grandissimo”

(ANSA) – TORINO, 19 GIU – Merih Demiral è prossimo al ritorno in campo: “Mi sento molto bene, presto mi unirò al resto dei compagni” la sua rivelazione all portale americano Bleacher Report. “Era stato tutto fantastico a inizio anno, poi purtroppo l’infortunio mi ha frenato – ha aggiunto il difensore della Juventus – ma i compagni mi sono stati vicino: mi hanno dato grandi motivazioni, anche perché non accettano mai la sconfitta”.

Il centrale turco parla anche di Ronaldo: "E' un grande professionista, anche dopo la doppietta contro l'Udinese si allenò comunque dopo la partita. E ha vinto cinque volte la Champions League, quello che secondo me è il secondo trofeo più importante dopo il Mondiale".



