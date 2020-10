Calcio: Juve; Dybala parte per Crotone, Ramsey no

(ANSA) – TORINO, 17 OTT – Erano i due dubbi della vigilia di

Andrea Pirlo, il tecnico doveva valutare le loro condizioni:

alla fine, Paulo Dybala partirà per Crotone mentre Aaron Ramsey

resterà sotto la Mole. Recita così, infatti, l’elenco dei

convocati stilato dall’allenatore della Juventus in vista della

trasferta di questa sera in Calabria, con la Joya che ha

superato i problemi fisici e il gallese che invece è alle prese

con un fastidio muscolare.

Non ci sono altre sorprese, i giovani che Pirlo ha portato in

prima squadra sono Portanova, Vrioni, Rafia e Peeters. Assenti

annunciati perché positivi al Coronavirus Cristiano Ronaldo e

Weston McKennie, prima chiamata per Chiesa. (ANSA).



