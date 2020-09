Calcio: Juve; Pirlo, Morata priorità altro che terza scelta

(ANSA) – TORINO, 26 SET – “Morata non è una terza scelta come

ho letto da qualche parte ma una nostra priorità: era il

giocatore che cercavamo per le caratteristiche che ha. Attacca

bene la profondità e può fare reparto da solo”: Andrea Pirlo

presenta così il nuovo acquisto della Juventus. E sui prossimi

movimenti di mercato: “Abbiamo parlato con Khedira, stiamo

valutando la situazione e speriamo di trovare una soluzione

giusta per entrambi. Era giusto mandare via Pellegrini per farlo

giocare anche in vista dell’Europeo”. (ANSA).



