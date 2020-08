Calcio: Juve; Ronaldo al raduno, inizia 3/o anno bianconero

(ANSA) – TORINO, 24 AGO – Era il più atteso, è arrivato anche

lui: Cristiano Ronaldo ha varcato i cancelli della Continassa.

Il portoghese ha fatto il suo ingresso nel quartier generale

della Juventus intorno alle 16.35 per il raduno insieme ai suoi

compagni. Conoscerà anche il nuovo allenatore, Andrea Pirlo, e

comincerà la preparazione in vista della nuova stagione: il

Lione e l’eliminazione sono ormai un brutto ricordo, Ronaldo è

pronto a ripartire. Ancora in bianconero , per il terzo anno,

nonostante le voci di qualche settimana fa che lo volevano in

procinto di salutare la Juve e di sbarcare in Francia, al Paris

Saint Germain. (ANSA).



—

