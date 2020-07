Calcio: Juve; Sarri, Buffon gode di estrema fiducia

(ANSA) – TORINO, 03 LUG – Durante la conferenza di vigilia del derby contro il Torino, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato di Gigi Buffon, pur lasciando ancora dubbi sulla possibilità che l’estremo difensore centri il record di presenze in serie A di tutti i tempi, staccando Maldini, proprio nella stracittadina: “Buffon è un’alternativa per modo di dire, è sempre preso in considerazione perché sta benissimo ed è in grado di giocare. E’ una valutazione che facciamo alla vigilia di tutte le partite insieme allo staff e al preparatore Claudio Filippi: è un portiere estremamente forte, in allenamento gli ho visto fare cose impensabili per la sua età e gode di una fiducia estrema da parte di tutti come portiere e come uomo”. (ANSA).



