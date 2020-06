Calcio: Juventus; Danilo, nessuna scusa, non molliamo mai

(ANSA) – TORINO, 23 GIU – “Non c’è tempo per le scuse, non c’è tempo per lamentarsi! Concentrati sulle cose che puoi controllare, il tuo comportamento e dedizione. Orgoglioso dei miei compagni di squadra ieri sera. Non mollare mai! Forza Juve”: Danilo affida al proprio account Instagram le sensazioni sulla gara di ieri sera contro il Bologna. Il terzino bianconero, tra i peggiori della sfida al Dall’Ara, guarda avanti dopo il rosso ricevuto: era entrato al 66′ per sostituire l’infortunato De Sciglio, si è fatto espellere nel recupero e ora per Maurizio Sarri sarà emergenza piena sugli esterni. Fermo ai box, infatti, c’è anche Alex Sandro, il quale non tornerà prima di tre settimane. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte