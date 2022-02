Calcio: Juventus la riacciuffa al 93′, con l’Atalanta è 1-1

Condividi l'articolo

(ANSA) – BERGAMO, 13 FEB – Atalanta e Juventus si sono divise

la posta nella partita che metteva in palio il quarto posto in

campionato, conservato dai bianconeri grazie al gol di un

difensore, Danilo, al 3′ di recupero. A Bergamo è così finita

1-1. I padroni di casa erano andati in vantaggio con un gran gol

di Malinovskyi, subentrato dalla panchina, al 31ì della ripresa.

La Juventus sale a 46 punti, l’Atalanta è a 44 ma con una

partita da recuperare. (ANSA).



