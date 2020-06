Calcio: Juve;sito e app cambiano, “nuova strategia digitale”

(ANSA) – TORINO, 24 GIU – La Juventus ha lanciato oggi il nuovo sito Juventus.com e la nuova App Juventus, “che cambia – spiega la società bianconera – il modo di comunicare per e con i tifosi bianconeri, ma anche con gli appassionati e i brand lovers di tutto il mondo”. Una novità che “segna un rinnovamento della strategia digitale del club e il primo grande passo nello sviluppo di un’esperienza in cui i fan saranno al centro di un nuovo ecosistema integrato e completo” Dal 1° luglio, inoltre, saranno operative le nuove piattaforme di membership e di ticketing, “Inizia quindi oggi un nuovo ed entusiasmante percorso che valorizza ulteriormente la nostra leadership in ambito digitale – commenta Giorgio Ricci, chief revenue Officer di Juventus -.

Gli sforzi congiunti e la passione con cui ogni singolo step è stato affrontato, ci permettono di presentare non solo un nuovo sito e una nuova app, ma soprattutto un modo diverso, più diretto e coinvolgente di rapportarci con i nostri fan” (ANSA).



