Calcio: Khedira sogna la Premier, Mourinho un grande

(ANSA) – TORINO, 19 NOV – Ai margini della Juventus, Sami

Khedira strizza l’occhio all’Inghilterra. “Il mio sogno fin da

bambino è sempre stato giocare in Premier League, è un traguardo

che ancora non ho raggiunto ma quando sfido squadre inglesi sono

sempre elettrizzato – confida il centrocampista ai microfoni di

Sky Germany – e sarebbe un onore approdare in quel campionato”.

Potrebbe anche scaldarsi la pista che porta al Tottenham: “Mourinho mi è sempre piaciuto per la sua schiettezza, mi è

piaciuto molto lavorare con lui perché è un grande allenatore e

se mi arrivasse una sua chiamata, non gli direi di no”. (ANSA).



—

