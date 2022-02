Calcio: Klopp, vogliamo vincere ma l’Inter è al top

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 15 FEB – “L’Inter è un top club, con

giocatori eccezionali e penso che in questo momento sia davvero

la squadra più forte in Italia. Faremo di tutto per vincere ma

sappiamo che non sarà facile”: lo dice l’allenatore del

Liverpool Jurgen Klopp alla vigilia della sfida di San Siro

valida per gli ottavi di finale di Champions League.

Klopp sa che bisogna dare tutto contro un’Inter “organizzata,

creativa e qualitativa”. Sulle assenze, il tecnico dice: “Non

importa chi gioca ma come si gioca. Barella non ci sarà e per

noi non è negativo. Lui è davvero un giocatore che mi piace

molto, un fuoriclasse. Ma al suo posto ci sarà Vidal e la sua

esperienza internazionale sarà importante per l’Inter”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte