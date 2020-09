Calcio: Kolarov, Inter? Non ci ho pensato due volte

(ANSA) – MILANO, 10 SET – “Per me è stata una scelta facile,

quando ho ricevuto la chiamata dell’Inter non ci ho pensato due

volte e ho accettato volentieri”. Sono queste le prime parole da

giocatore dell’Inter di Aleksandar Kolarov, neoacquisto

nerazzurro, intervistato da Inter Tv.

“Sicuramente Conte ha influito tanto sulla mia scelta. Quando

è arrivato qui ha cambiato il volto dell’Inter. Mi auguro che

potremmo fare bene tutti insieme e provare a vincere. Ruolo? Ora

mi trovo benissimo come terzo centrale di sinistra – ha

proseguito il serbo classe 1985, arrivato dalla Roma -.

Mihajlovic è sempre stato il mio idolo, magari il destino

deciderà che anche io come lui potrei chiudere la mia carriera

con la maglia dell’Inter. Ho giocato tanti derby, sicuramente è

una partita importantissima e visto che in tante occasioni ho

fatto gol mi aspetto di farlo anche in quello di Milano”.

(ANSA).



