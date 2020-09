Calcio: Kroos,Messi al Real Madrid? dovrebbe avere attributi

(ANSA) – ROMA, 02 SET – Come dice Zinedine Zidane che lo

allena al Real, Toni Kroos è uno che parla poco, ma quando lo fa

lascia sempre il segno e sempre con il pregio della chiarezza.

Così, in conferenza stampa nel ritiro della nazionale tedesca,

ha risposto a una domanda sul futuro di Lionel Messi: sarebbe

mai possibile che la Pulce scegliesse il Real? “Non credo,

dovrebbe avere gli attributi (il tedesco ha usato un’altra

espressione, più colorita n.d.r.) per farlo”. “Per la Liga è una

brutta notizia – ha aggiunto Kroos -, però io non sarò triste se

Messi va via. Leo è uno dei migliori calciatori di ogni tempo,

l’arma letale del Barcellona, ma non lamentiamoci troppo se se

ne andrà”. (ANSA).



