Calcio: Kulusevski saluta la Juve, spero di tornarci

(ANSA) – TORINO, 30 GEN – “Sono stato molto bene qui, un

giorno spero di tornarci”: così Dejan Kulusevski saluta la

Juventus. Intercettato all’aeroporto di Torino Caselle,

l’attaccante svedese è pronto per iniziare una nuova avventura.

Sta per trasferirsi al Tottenham di Antonio Conte e Fabio

Paratici nell’ambito di una operazione che prevede il prestito

con obbligo di riscatto del giocatore. Con Kulusevski è pronto

a partire anche Rodrigo Bentancur, sempre in direzione Spurs,

con il totale della doppia cessione che si aggira intorno ai 60

milioni di euro. In entrata, invece, la Juventus ha chiuso per

Denis Zakaria, centrocampista svizzero classe 1996 atteso sotto

la Mole già in serata, e si sta avvicinando a Nahitan Nandez:

proseguono le trattative con il Cagliari, trapela un cauto

ottimismo circa la fumata bianca. (ANSA).



