Calcio: la Fiorentina la ribalta, 3-1 alla Sampdoria

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 30 NOV – Tanti gol nei prii due incontri

del turno infrasettimanale che corrisponde alla 15/a giornata in

Serie A. Al Franchi la Fiorentina ha battuto 3-1 la Sampdoria,

tutte le reti nel primo tempo. Ha aperto le marcature

Gabbiadini, ma i gol di Callejon, Vlahovic (al dodicesimo

centro) e Sottil hanno regalato i tre punti ai viola che si

confermano allergici al pareggio, risultato ancora sconosciuto

in questo campionato.

Tutto facile per l’Atalanta a Bergamo, dove ha strapazzato il

Venezia. Risultato finale 4-0, con tripletta dello scatenato

Pasalic e primo sigillo di Koopmeiners. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte