Calcio, la Nazionale femminile Usa avrà gli stessi stipendi di quella maschile

Battaglia vinta: le giocatrici della Nazionale americana di calcio prenderanno lo stesso stipendio della rappresentativa maschile. E’ l’impegno preso dalla federazione calcistica Usa attraverso un accordo con un gruppo di giocatrici che aveva citato in giudizio la stessa federazione. “La Us Soccer si impegna a fornire la parità di retribuzione d’ora in poi per le squadre nazionali femminili e maschili in tutte le amichevoli e i tornei, compresa la Coppa del Mondo”.



