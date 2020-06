Calcio: la Reggina annuncia l’ingaggio di Menez

Jérémy Menez, 33 anni, ex attaccante della nazionale francese ed ex giocatore di PSG, Roma e Milan, è stato ingaggiato dalla Reggina con un contratto triennale. Lo ha annunciato il club di Reggio Calabria, da poco promosso in Serie B, con un video pubblicato su Twitter.

Menez è stato a lungo considerato un astro nascente del calcio francese, ha avuto una discreta carriera, ma non all’altezza delle attese incoraggiate dall’evidente talento.

Dopo gli inizi al Sochaux, ha giocato a Monaco e poi ha trascorso i suoi anni migliori nella Roma (2008-2011) ed al Paris SG (2011-2014), con cui è stato due volte campione di Francia. Quindi il passaggio in rossonero e poi al Bordeaux, prima delle esperienze in Turchia e Messico. La scorsa stagione è tornato in Francia per un anno, nella 2a divisione, con il Paris FC



