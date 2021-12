Calcio: ladri a casa di Muriel durante partita Champions

Condividi l'articolo

(ANSA) – BERGAMO, 10 DIC – Non è bastata la delusione per la

sconfitta della sua Atalanta contro il Villareal e la

conseguente eliminazione dalla Chiampions League. Ieri sera Luis

Muriel, rincasando nella sua abitazione di Bergamo, ha scoperto

che i ladri gli avevano fatto visita proprio mentre era

impegnato al Gewiss Stadium.

Giunto nella sua casa ai piedi di Bergamo Alta l’attaccante

colombiano, 30 anni, a Bergamo dal 2019, ha trovato tutto a

soqquadro: da quanto si è appreso, i ladri gli avrebbero portato

via orologi e altri oggetti di valore. L’allarme è stato

lanciato dal calciatore attorno alle 23 e a casa sua sono

arrivati i carabinieri di Bergamo. La partita si sarebbe tra

l’altro dovuta giocare mercoledì sera, ma era stata rinviata per

neve alle 19 di ieri. (ANSA).



—

