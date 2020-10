Calcio: Lazio; ‘alcuni positivi, oggi nuovi tamponi’

(ANSA) – ROMA, 31 OTT – “Dagli accertamenti di ieri sono

risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del

gruppo squadra. Sulla base di tali risultati l’intera squadra

ripeterà i controlli in data odierna al fine di individuare i

calciatori impiegabili nella gara di domani tra Torino e lazio”.

E’ quanto si legge in una nota della Lazio, che aggiunge: “I

soggetti risultati positivi sono stati posti in isolamento

domiciliare mentre la squadra osserverà un periodo di quarantena

sotto sorveglianza attiva da parte dello staff medico”. (ANSA).



