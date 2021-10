Calcio: Lazio-Inter, formazioni

Condividi l'articolo









Più bastone che carota. Alla vigilia della sfida dell’Olimpico con l’Inter, Maurizio Sarri cerca di stimolare la reazione d’orgoglio della sua Lazio dopo il ko di Bologna: “Per domani mi aspetto una risposta da uomini più che da giocatori, a Bologna abbiamo fatto una gara da squadra superficiale”. Il tecnico biancoceleste chiede alla Lazio di tornare a giocare il suo calcio, anche se l’avversaria è proibitiva e i 15 giorni di stop per le nazionali non hanno certo fatto contento un uomo di campo come il toscano, che oggi in conferenza stampa è tornato a sottolineare: “Purtroppo il calcio attuale è questo, probabilmente non mi appartiene, sono un tecnico da campo. Tutti i mesi facciamo sette partite in 19 giorni, i restanti undici i calciatori sono in nazionale. Si allenano più lì che con i club. Non siamo più di fronte a uno sport ma a uno show, dove tutti i partecipanti cercano di spremere soldi agli appassionati di calcio”.

Molti dubbi, forse un po’ di strategia e soprattutto tante emozioni a poche ore dal “ritorno a casa”, come lo ha definito Simone Inzaghi. L’Inter prepara la sfida contro la Lazio all’Olimpico con più incognite che certezze. L’allenatore nerazzurro aspetta di parlare con Lautaro, Correa e Vecino dopo gli impegni con le Nazionali e le lunghe trasferte. Una condizione di cui avrebbe preferito fare a meno e Inzaghi non lo nasconde, anche se non alza mai i toni: “Vedrò come staranno. Brava la Liga a rinviare le partite, noi dovevamo parlarne a inizio stagione. Per domani dobbiamo stringere i denti e valutare come arriveranno i tre giocatori sudamericani. C’era già capitato dopo l’ultima sosta ma avevamo giocato di domenica. Questa volta è particolare. Sanchez e Vidal non verranno con noi a Roma perché sarebbero rientrati alle 3 di notte…”.

Probabili formazioni

Lazio (4-3-3): 25 Reina; 77 Marusic, 3 Luiz Felipe, 4 Patric, 23 Hysaj; 21 S.Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 9 Pedro. (1 Strakosha, 29 Lazzari, 26 Radu, 19 Vavro, 32 Cataldi, 5 Escalante, 8 Akpa Akpro, 88 Basic, 20 Zaccagni, 94 Muriqi, 18 Romero, 27 Moro). All.: Sarri. Squalificato: Acerbi. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 A.Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro. (97 Radu, 2 Dumfries, 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 20 Calhanoglu, 32 Dimarco, 11 Kolarov, 8 Vecino, 19 Correa, 91 Satriano). All.: S.Inzaghi. Squalificati:: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Eriksen, A.Sanchez, Sensi, A.Vidal. Arbitro: Irrati di Pistoia. Quote Snai: 3,35; 3,25; 2,25.

