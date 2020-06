(ANSA) – ROMA, 24 GIU – L’assemblea della Lega serie A è stata convocata, in via d’urgenza per il 30 giugno prossimo dal presidente, Paolo Dal Pino. All’ordine del giorno della riunione, che si svolgerà in seconda convocazione alle 15 in videoconferenza, compaiono anche la “fatturazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della stagione 2020/21” e la “proroga dell’accordo collettivo Lega-Aic-Figc”. (ANSA).



