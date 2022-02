Calcio: Lega A, capienza al 75% applicabile a tutti gli stadi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 FEB – La capienza al 75% per gli impianti

sportivi si può applicare “a tutti gli stadi in qualunque zona

situati. Tanto evidentemente sul presupposto che l’accesso allo

stadio è consentito con il solo super green pass”. Il “chiarimento interpretativo” è della Lega di Serie A che,

d’intesa con la Figc, in una nota torna sulle nuove norme

anti-Covid relativamente al numero di spettatori che possono

accedere negli impianti sportivi all’aperto.

“Una lettura sistematica delle norme e in particolare la

disposizione che abroga la differenza tra zone se muniti di

super green-pass – scrive la Lega -, porta pacificamente a

sostenere che la norma di cui alla legge del 18 febbraio 2022

n.11, la quale testualmente prevede che ‘in zona bianca la

capienza consentita non può essere superiore a 75%’, deve

interpretarsi nel senso che la capienza consentita del 75% possa

applicarsi a tutti gli stadi in qualunque zona situati”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte