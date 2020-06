(ANSA) – ROMA, 01 GIU – La Lega di Serie A ha convocato in via d’urgenza una assemblea per il prossimo 5 giugno. Questi i punti all’ordine del giorno dei quali si discuterà: verifica poteri; comunicazioni presidente; comunicazioni AD; comunicato ufficiale Figc 196/A del 20/05/2020 e deliberazioni conseguenti in vista del Consiglio Federale dell’8 giugno 2020 (ANSA).



