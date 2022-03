Calcio: Lega B,incontro Salvini-Balata su innovazione e crescita

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 MAR – Si è tenuto in Senato un incontro fra

il Presidente della Lega Serie B Mauro Balata e il Segretario

della Lega Matteo Salvini. Al centro temi come innovazione,

crescita e modernizzazione. Un dialogo “proficuo”, lo definisce

una nota, “frutto di un confronto di idee su quale possa essere

il calcio del domani”.

Si è discusso dell’importanza dell’innovazione tecnologica

nei settori sportivi, come per esempio il VAR e il Passaporto

Ematico utilizzati dalla Lega Serie B. Un calcio proiettato

verso la crescita, dentro e fuori dal campo con i tifosi, con

tutte le parti coinvolte, del percorso intrapreso dalla Lega B

in chiave digital, che costituisce presente e futuro

dell’interazione.

Innovazione vuol dire anche modernizzazione degli impianti,

dove i nuovi asset delle realtà diventano punto di aggregazione

culturale e sociale, di cui il mondo dello sport diventa volano.

Da qui la crescita d’immagine, economica e valoriale: la Lega

Serie B, sottolinea la nota, rappresenta le società e i

territori e la loro fusione, permette un reciproco scambio per

esprimere al meglio l’essenza del calcio. La Serie B è

espressione delle piccole e medie imprese e un nuovo concept

consentirebbe un’ibridazione in cui territorio e squadra si

identificano. (ANSA).



