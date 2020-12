Calcio: Lega B,interesse da stessi investitori newco Serie A

(ANSA) – ROMA, 09 DIC – C’è la manifestazione di interesse

per una partnership strategica con la Lega Serie B da parte

degli stessi soggetti che stanno costituendo una newco con la

Lega Serie A. Lo ha comunicato il presidente Mauro Balata,

aprendo l’assemblea di Lega in videoconferenza, presenti tutte

le società. Nella riunione è stata data anche conferma della

riduzione da 4 a 3 retrocessioni nell’ambito della riforma dei

campionati.

Quanto all’interesse della newco, si tratta di “una proposta

che individua l’inizio di un percorso, cercato e voluto dallo

stesso presidente Balata in questi mesi – sottolinea una nota –

per lo sviluppo del brand e del valore economico della Serie B e

che dimostra, inoltre, il forte interesse che il mercato ha nei

confronti di un campionato apprezzato per la sua qualità,

credibilità e con indici di reputazione in crescita

esponenziale”.

Capitolo format. Alla luce della disponibilità avuta

dall’ultimo Consiglio federale di ricomprendere la diminuzione

da 4 a 3 retrocessioni nell’ambito di una più ampia e sistemica

riforma dei campionati, l’Assemblea ha deliberato che ai sensi

dell’articolo 49 comma 4 Noif le società partecipanti al

campionato 2021/2022 siano stabilite nel numero di 20

confermando, contestualmente, il contenuto della delibera

assunta lo scorso 26 novembre nella parte in cui si prevede una

riduzione a tre del numero di retrocessioni a partire dalla

stagione 2021/22.

Il presidente Balata ha infine informato l’Assemblea sui

colloqui in corso con Aia e Can sul percorso da attuare per

l’introduzione definitiva del Var nei prossimi playoff e playout

e, quindi, dal prossimo campionato, alla luce della recente

comunicazione da parte degli organi arbitrali circa

l’insufficienza di organico per la partenza dello strumento

tecnologico fin dal girone di ritorno. (ANSA).



—

