Calcio: Lega Pro; 1.500 progetti sociali in 13 mesi

(ANSA) – ROMA, 07 DIC – Millecinquecento in 13 mesi e in meno

di 400 giorni. E’ il numero dei progetti e delle iniziative

sociali della C e dei suoi 59 club in 17 regioni italiane. I

progetti sociali sono seguiti e “raccontati” dall’Area

Comunicazione Lega Pro con gli addetti stampa delle squadre.

La prossima tappa del “percorso del cuore” della C sarà tra

qualche giorno, quando compirà 29 anni un progetto speciale. È

quello del sostegno a distanza, che le società di Lega Pro hanno

iniziato nel 1991 attraverso Caritas Children Onlus, e che ha lo

scopo di dare un supporto ai piccoli in difficoltà. I club di C,

nella stagione in corso, hanno “adottato” e sostenuto 126

bambini. Vivono in Bangladesh, Brasile, Colombia, Congo,

Eritrea, India e Sri Lanka e vengono loro garantite, in

particolare, l’assistenza sanitaria e i percorsi didattici.

“È un progetto iniziato 29 anni fa e a cui teniamo molto –

spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro – è nato grazie a

Caritas Children Onlus e ai nostri club. In un tempo di

incertezze e di fragilità, il cuore degli uomini e delle donne

della C è una certezza. Anche per l’anno che verrà abbiamo in

programma nuovi progetti a carattere solidale, perché il calcio

è uno strumento efficace che raggiunge tutti”. (ANSA).



—

