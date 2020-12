Calcio: Lega Pro; convocata assemblea straordinaria elettiva

(ANSA) – ROMA, 11 DIC – Il presidente della Lega Pro,

Francesco Ghirelli ha convocato l’Assemblea Straordinaria

Elettiva delle Società associate. L’Assemblea si svolgerà a

Roma, presso il Gran Salone dei Cesari dell’Hotel Hilton Rome

Airport, in prima convocazione con inizio alle ore 8.00 del 12

gennaio 2021 ed in seconda convocazione con inizio alle 11.00

dello stesso giorno.

Con successiva comunicazione saranno rese note le modalità di

partecipazione all’Assemblea, al fine di consentire la

scrupolosa osservanza delle disposizioni dettate

dall’Autorità di Governo per il contrasto e il contenimento

dell’emergenza epidemiologica. (ANSA).



