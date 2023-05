Calcio: Lega Pro, Dionisi sorteggerà accoppiamenti dei playoff

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 22 MAG – Sarà il tecnico del Sassuolo Alessio

Dionisi a sorteggiare, domani nella sede della Lega Pro in via

Jacopo da Diacceto a Firenze, gli accoppiamenti dei playoff di

Serie C 2023.

Le mani del tecnico neroverde indicheranno la strada che porterà

le squadre qualificate dal ‘Secondo Turno Playoff Nazionale’

alle finalissime per la B del 13 e 18 giugno.

Dionisi, calciatore con le maglie di Voghera, Varese e Ivrea,

arriva alla Lega Pro giocando nel Tritium. Chiuderà poi la

carriera con Sambonifacese, Verbania e Olginatese.

Panchina d’argento nel 2021, lo stesso anno in cui vinse la

serie B alla guida dell’Empoli, Dionisi ha dato il via ai suoi

successi da allenatore guidando l’Imolese in Lega Pro nella

stagione 2018/19. Poi il passaggio al Venezia, il successo con

l’Empoli e la guida del Sassuolo.

Il sorteggio del secondo turno playoff avrà inizio alle 12.

Sarà possibile seguirlo live sui canali Youtube e Facebook di

Lega Pro e su Sky Sport 24. (ANSA).



