Calcio: Lega Pro e Pa Social,team per innovazione e digitale

(ANSA) – ROMA, 07 LUG – La Lega Pro fa squadra con PA Social, la prima associazione italiana dedicata alla comunicazione e informazione digitale, che ha l’obiettivo di proseguire e rafforzare il percorso di crescita di una rete nazionale della nuova comunicazione. Verranno realizzati progetti, webinar e altre iniziative legate ai temi del rapporto con le pubbliche amministrazioni del territorio e del mondo calcio in relazione alla comunicazione digitale.

L’incontro che ha sancito l’adesione della Lega Pro a PA Social è avvenuto nel Piccolo Museo Franchi tra il presidente PA Social, Francesco Di Costanzo, e il responsabile sviluppo strategico, marketing e commerciale Lega Pro, Paolo Carito. “E’ un altro step di un percorso avviato sul tema dell’innovazione della Lega Pro per offrire nuovi strumenti ai club – spiega Carito – L’adesione a PA Social, in modo specifico, permette di rendere ancora più forte il legame con il territorio e di costruire nuove opportunità”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte