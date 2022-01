Calcio: Lewandowski si conferma, è Best Fifa Player 2021

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 GEN – Robert Lewandowski, attaccante del

Bayern Monaco, ha conservato il titolo di miglior giocatore Fifa

nel corso della cerimonia ‘The Best’ 2021 (svoltasi in

videoconferenza da Zurugo), cancellando parzialmente la

delusione per essere stato nuovamente battuto da Lionel Messi

nella corsa al Pallone d’Oro. Il 33enne centravanti polacco ha

vinto il trofeo per la seconda volta dopo il 2020, precedendo

Messi (Paris SG, ex FC Barcellona) e l’egiziano Mohamed Salah

(Liverpool). La giuria – composta da allenatori, capitani,

giornalisti e tifosi di tutto il mondo – è stata conquistata

dalla stratosferica stagione 2020-2021 di Lewandowski, autore di

48 gol tra Bundesliga e Coppe.

Tra le donne il premio è andato alla spagnola Alexia

Putellas, capitano del Barcellona, firmando una splendida

doppietta dopo il Pallone d’Oro ricevuto a novembre. Il trofeo

assegnato alla centrocampista 27enne premia indirettamente tutte

le donne del Barcellona, vincenti in campionato, in Coppa di

Spagna e soprattutto in Champions League, al termine di una

stagione 2020-2021 eccezionale. Putellas succede all’inglese

Lucy Bronze, giocatrice del Manchester City. (ANSA).



